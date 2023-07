Uttarakhand News: श्रद्धालु का खो गया डेढ़ लाख का फोन, चमोली पुलिस की विशेष पहल से चेहरे पर आई मुस्कान

श्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर उत्तर प्रदेश से आये एक श्रद्धालु का एक लाख चालीस हजार का फोन खो गया। श्रद्धालु फोन मिलने की सारी उम्मीद खो चुका था लेकिन तभी चमोली पुलिस की पहल ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। सूचना पर चौकी प्रभारी घांघरिया उप निरीक्षक नरेन्द्र कोठियाल द्वारा उक्त श्रद्धालु को उनका फोन ढूंढ लेने का आश्वासन देकर सुबह उक्त फोन की तलाश की गयी।

श्रद्धालु का खो गया डेढ़ लाख का फोन, चमोली पुलिस की विशेष पहल से चेहरे पर आई मुस्कान

गोपेश्वर, संवाद सहयोगी। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रियों का जमावड़ा लगा है। भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में सभी उनके दर्शन और जल लाने के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। कई बार इन कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस लगातार इनकी मदद का प्रयास कर रही है। श्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर उत्तर प्रदेश से आये श्रद्धालु डॉ अधिराज सिंह के साथ एक हादसा हुआ। उनका फोन पानी में गिर गया। उनका उनका फोन खोने से काफी दुख हुआ। जब उन्होंने ये मान लिया कि अब उस खोए हुए फोन का कुछ नहीं हो सकता, तभी चमोली पुलिस ने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक लाख चालीस हजार रुपये का फोन खो गया अधिराज सिंह ने चौकी घांघरिया पर आकर सूचना दी की उनका फोन जिसकी कीमत लगभग एक लाख चालीस हजार रुपये है हेमकुण्ड-घांघरिया पैदल मार्ग पर कहीं खो गया है। जिसकी उनके व उनके साथियों द्वारा काफी तलाश की गई , लेकिन फोन नहीं मिला। चमोली पुलिस ने ने ढूंढ निकाला फोन सूचना पर चौकी प्रभारी घांघरिया उप निरीक्षक नरेन्द्र कोठियाल द्वारा उक्त श्रद्धालु को उनका फोन ढूंढ लेने का आश्वासन देकर सुबह उक्त फोन की तलाश की गयी। कड़ी मेहनत व मशक्कत के पश्चात उक्त मोबाइल फोन को चौकी घांघरिया से पैदल लगभग 5 किमी की दूरी पर पत्थर की चट्टान के बीच से सकुशल बरामद कर लिया गया। जिसे चौकी घांघरिया लाकर श्रद्धालु डॉ अधिराज सिंह के सुपुर्द किया गया। फोन पाकर खुश हुआ अधिराज अपने कीमती मोबाइल फोन के मिलने की आस छोड़ बैठे श्रद्धालु को जब उनका खोया हुआ फोन लौटाया गया तो उनके द्वारा चमोली पुलिस की तत्परता व कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया गया। एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस ने दिखा दिया कि पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था के लिए वो हमेशा आगे हैं।

