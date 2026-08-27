उत्तराखंड के चमोली में खतरनाक लैंडस्लाइड, सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो

जागरण संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जनपद से खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है।यहां नंदा नगर सुतोल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं और नीचे से गाड़ियां गुजर रही हैं। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार का नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। मौके पर प्रशासन की टीम रवाना हो गई है।



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