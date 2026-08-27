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उत्तराखंड के चमोली में खतरनाक लैंडस्लाइड, सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 27 Aug 2026 02:44 PM (IST)

उत्तराखंड के चमोली में सुतोल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ से पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। ...और पढ़ें

HighLights

  1. चमोली के सुतोल गांव सड़क पर पहाड़ से गिरे पत्थर

  2. खतरनाक भूस्खलन से अभी तक कोई नुकसान नहीं

  3. प्रशासन की टीम मौके पर जांच के लिए रवाना

जागरण संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जनपद से खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है।यहां नंदा नगर सुतोल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं और नीचे से गाड़ियां गुजर रही हैं।  हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार का नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। मौके पर प्रशासन की टीम रवाना हो गई है।


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