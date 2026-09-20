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बदरीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में होंगे शामिल

By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:52 AM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बदरीनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। वह कथा महोत्सव और देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी.

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जागरण संवाददाता, चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को श्रीबदरीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बदरीनाथ के दर्शन किए। सीएम धामी श्रीबदरीनाथ कथा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद ह बदरीनाथ धाम में ही देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में शामिल होंगे।

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