बदरीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को श्रीबदरीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बदरीनाथ के दर्शन किए। सीएम धामी श्रीबदरीनाथ कथा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद ह बदरीनाथ धाम में ही देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में शामिल होंगे।

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