चमोली में सरहद पर सजा संस्कृति का रंग, पारंपरिक परिधानों में पहुंचीं महिलाएं; जवानों को बांधा रक्षा सूत्र

संवाद सहयोगी, चमोली। केंद्र सरकार की पहल पर चमोली जिले के सीमांत नीति-माणा क्षेत्र में सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को खोले जाने के बाद सरहदी इलाकों में रौनक लौटने लगी है। इसी क्रम में नीति घाटी के ऋतु प्रवासी गांवों से 15 सदस्यीय आध्यात्मिक तीर्थाटन दल ने नीति पास बॉर्डर क्षेत्र का भ्रमण किया और सीमा की निगरानी कर रहे सेना के जवानों का उत्साहवर्धन किया।

डॉ. मान सिंह राणा के सहयोग से दल के सदस्यों ने नीति पास क्षेत्र के ऐतिहासिक केलांग मंडी और गोटिंग तक सीमा दर्शन किया। बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचने पर दल ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जवानों का अभिवादन किया। सेना के जवानों और अधिकारियों ने भी दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नीति घाटी की मातृशक्ति ने जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सुरक्षित सेवा की कामना की।