चमोली में सरहद पर सजा संस्कृति का रंग, पारंपरिक परिधानों में पहुंचीं महिलाएं; जवानों को बांधा रक्षा सूत्र
केंद्र सरकार की पहल पर चमोली के नीति-माणा क्षेत्र में सीमा दर्शन कार्यक्रम से रौनक लौटी है। नीति घाटी के दल ने नीति पास का भ्रमण कर जवानों का उत्साहवर्धन किया और मातृशक्ति ने रक्षा सूत्र बांधे, जिससे स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन हुआ और पर्यटन को बढ़ावा मिला।
HighLights
नीति-माणा क्षेत्र में सीमा दर्शन कार्यक्रम से रौनक लौटी।
मातृशक्ति ने जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उत्साह बढ़ाया।
पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत-नृत्य से संस्कृति का प्रदर्शन।
संवाद सहयोगी, चमोली। केंद्र सरकार की पहल पर चमोली जिले के सीमांत नीति-माणा क्षेत्र में सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को खोले जाने के बाद सरहदी इलाकों में रौनक लौटने लगी है। इसी क्रम में नीति घाटी के ऋतु प्रवासी गांवों से 15 सदस्यीय आध्यात्मिक तीर्थाटन दल ने नीति पास बॉर्डर क्षेत्र का भ्रमण किया और सीमा की निगरानी कर रहे सेना के जवानों का उत्साहवर्धन किया।
डॉ. मान सिंह राणा के सहयोग से दल के सदस्यों ने नीति पास क्षेत्र के ऐतिहासिक केलांग मंडी और गोटिंग तक सीमा दर्शन किया। बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचने पर दल ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जवानों का अभिवादन किया। सेना के जवानों और अधिकारियों ने भी दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नीति घाटी की मातृशक्ति ने जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सुरक्षित सेवा की कामना की।
सीमा दर्शन के दौरान मातृशक्ति पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं और सामूहिक रूप से लोकगीतों के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। इससे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। नीति पास, माणा पास और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों में उत्साह है। लफतल, बड़ाहोती, सुमना, पार्वती कुंड जैसे क्षेत्र अब पर्यटकों का आकर्षण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पर्यटन गतिविधियों से सीमांत गांवों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।