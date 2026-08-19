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चमोली टनल हादसा: मुआवजे की मांग को लेकर साइट पर प्रदर्शन, एचसीसी वर्करों ने निकाली रैली

By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:09 PM (IST)

चमोली टनल हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर टीएचडीसी सियासैण पीपल कोटी में प्रदर्शन किया गया।

श्रमिकों ने एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक रैली निकालकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

श्रमिकों ने एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक रैली निकालकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

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संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मृतक श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजे को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव सोहन कुमार के नेतृत्व में टीएचडीसी सियासैण पीपल कोटी में प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधान हाट राजेंद्र हटवाल भी प्रदर्शन में शामिल रहे।

श्रमिकों ने परियोजना निर्माण कर रही एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक रैली निकाली और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों ने कहा कि टनल हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक केवल अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य ही नहीं थे, बल्कि उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। ऐसे में हादसे के बाद उनके परिवार आर्थिक संकट में हैं।

आर्थिक संकट में परिवार 

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहत और बचाव अभियान अपनी जगह है, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों के भविष्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आश्रितों को ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई समेत आगे का जीवन सम्मान के साथ चला सकें।

श्रमिकों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि मृत श्रमिकों के परिवारों के अधिकार और भविष्य से जुड़ी है। उन्होंने टीएचडीसी प्रबंधन से जल्द वार्ता कर मुआवजे के मुद्दे का समाधान करने की मांग की।

श्रमिकों ने चेतावनी दी कि जब तक मृतक श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने को लेकर ठोस पहल नहीं होती, उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों में हादसे को लेकर आक्रोश भी नजर आया।

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