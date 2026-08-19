चमोली टनल हादसा: मुआवजे की मांग को लेकर साइट पर प्रदर्शन, एचसीसी वर्करों ने निकाली रैली

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मृतक श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजे को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया फेडरेशन के महासचिव सोहन कुमार के नेतृत्व में टीएचडीसी सियासैण पीपल कोटी में प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधान हाट राजेंद्र हटवाल भी प्रदर्शन में शामिल रहे।

श्रमिकों ने परियोजना निर्माण कर रही एचसीसी कार्यालय से टीएचडीसी गेट तक रैली निकाली और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों ने कहा कि टनल हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक केवल अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य ही नहीं थे, बल्कि उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। ऐसे में हादसे के बाद उनके परिवार आर्थिक संकट में हैं।

आर्थिक संकट में परिवार प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहत और बचाव अभियान अपनी जगह है, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों के भविष्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आश्रितों को ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई समेत आगे का जीवन सम्मान के साथ चला सकें।