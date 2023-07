300 की आबादी वाले हरमनी गांव से गुरुवार को जब दस व्यक्तियों की अर्थी उठीं तो पूरा गांव चीत्कार कर उठा। जिसने भी यह हृदयविदारक ²श्य देखा वह स्तब्ध-सा रह गया। गांव में जो अपनों को खो चुके हैं वह न कुछ कहते हैं और न उनकी आंखों में आंसू ही हैं। हरमनी से लगे पाडुली रूपा व रांगतोली गांव में भी मातम का माहौल है।

Chamoli : कलेजा छलनी कर रही थीं सन्नाटे के बीच गूंजती सिसकियां; एक साथ जली 13 चिताएं

