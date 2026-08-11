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    चमोली : तमक नाले में ह्यूम पाइप बिछाकर अस्थाई मोटर-वे बनाने में जुटा प्रशासन, यातायात बहाल करने के लिए काम तेज

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:27 PM (IST)

    नीती घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने और वैली ब्रिज बहने के बाद, वाहनों की आवाजाही बहाल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जिला प्रशास ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. भारी बारिश से तमक नाला उफान पर, वैली ब्रिज बहा।

    2. ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग का निर्माण जारी।

    3. प्रशासन वाहनों की आवाजाही जल्द सुचारु करने में जुटा।

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। नीती घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बहने के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को शीघ्र सुचारु करने के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है।

    तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार करने का कार्य तेजी से गतिमान है। मौके पर तैनात संबंधित विभागों की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। प्रशासन का प्रयास है कि अस्थाई मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कर वाहनों की आवाजाही को यथाशीघ्र सुचारु किया जा सके।

    जिला प्रशासन द्वारा मौके की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों द्वारा मौके पर मौजूद टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं तथा मार्ग बहाली के कार्य में संबंधित विभागों एवं सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

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    प्रशासन द्वारा मार्ग बहाली के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं मशीनरी मौके पर उपलब्ध कराई जा रही है। मौसम एवं नाले के जलस्तर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

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    जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि मार्ग बहाली का कार्य पूरा होने तक प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन न करें। मौके पर तैनात प्रशासन, सुरक्षा एवं संबंधित विभागों की टीमों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और कार्य में सहयोग प्रदान करें।