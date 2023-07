Chamoli STP Accident: ...तो इस कारण प्लांट में फैला करंट, काल के गाल में समाईं 16 जिंदगी

Chamoli STP Accident एसटीपी में करंट फैलने के कारण की तह तक जाने के लिए ऊर्जा निगम और जल संस्थान की टीम प्लांट की जांच कर रही हैं। दोनों टीमों ने अपनी-अपनी जांच तकरीबन पूरी कर ली है। चमोली कस्बे में बने एसटीपी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे यहां बरती जा रही लापरवाही की कलई भी खुलकर सामने आ रही है।

Chamoli STP Accident: एसटीपी में प्लांट के रखरखाव में सामने आ रही गंभीर लापरवाही

