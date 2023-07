Chamoli News: बदरीनाथ हाईवे बाजपुर चाड़ा में सात घंटे रहा हाईवे अवरुद्ध, बदले मार्ग से वाहनों की आवाजाही

Badrinath Highway Blocked - बदरीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास तड़के पांच बजे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध हो गया था जिसे साढ़े सात बजे वाहनोंं की आवाजाही के लिए सुचारु किया गया। इस दौरान हाईवे बंद होने के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ रहा।

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर चाड़ा के पास अवरुद्ध हाइवे खुलने के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारु । जागरण

गोपेश्वर, जागरण टीम: चमोली जिले में आए दिन हो रही रात्रि वर्षा तीर्थयात्रियों के साथ-साथ आमजन के लिए मुसीबत का सबब बना है। चमोली जिले में सोमवार की तड़के सुबह से हो रही वर्षा से बदरीनाथ हाईवे बाजपुर, पीपलकोटी में बंद होने से तीर्थयात्रियों को घंटों हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि, दोपहर बाद मौसम साफ रहा। जिले में सोमवार की सुबह से तड़के वर्षा से बदरीनाथ हाईवे बाजपुर चाड़ा के पास तड़के सुबह हाईवे बंद हो गया था जो 12 बजे यातायात के लिए सुचारु किया गया। हालांकि, इस दौरान यात्री वाहनोंं के साथ आम नागरिकों के वाहनोंं की आवाजाही नंदप्रयाग कौठियाल सैंण सैकोट मोटर मार्ग से कराई गई। साढ़े सात बजे सुचारू हुई आवाजाही बदरीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास तड़के पांच बजे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध हो गया था, जिसे साढ़े सात बजे वाहनोंं की आवाजाही के लिए सुचारु किया गया। इस दौरान हाईवे बंद होने के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग नंदानगर से पांच सौ मीटर आगे 12:30 बजे पहाड़ी से बोल्डर व भारी मात्रा में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया, जो देर सांय तक भी नहीं खुल पाया, जिससे क्षेत्र के 60 से अधिक गांवों का संपर्क मार्ग कट गया। चमोली जिले में रविवार की रात्रि से रुक-रुक कर हो रही वर्षा सोमवार की सुबह तक जारी रही। हालांकि, दोपहर बाद मौसम साफ रहा। जिले में सोमवार की सुबह से 33 ग्रामीण लिंक मार्ग बंद थे। सोमवार की देर सायं तक 11 ग्रामीण लिंक मार्गों को यातायात के लिए सुचारु कर दिया गया, वहीं अभी भी 23 ग्रामीण लिंक मार्ग बंद है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

