Census: बर्फ से ढके उत्तराखंड के 25 गांवों में स्व-गणना शुरू, लिंक पर जाएं और घर बैठे भरें जानकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। जनपद चमोली में जनगणना-2027 के तहत हिमाच्छादित एवं दुर्गम राजस्व ग्रामों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जनपद की दो तहसीलों के अंतर्गत आने वाले 25 हिमाच्छादित राजस्व ग्रामों में निवासरत नागरिक 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्व-गणना (Self Enumeration) कर सकते हैं। इसके बाद एक सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक 25 प्रगणक एवं 7 सुपरवाइजर इन गांवों में घर-घर जाकर मैपिंग एवं जनगणना संबंधी कार्य पूरा करेंगे।

इस चरण में ज्योतिर्मठ तहसील के अंतर्गत माणा, खिरोंन, भ्यूंडार, तोलमा, बम्पा, गमसाली, नीती, गुरगुटी, मेहरगांव, मलारी, कैलाशपुर, रेवाली चक कुरकुटी, फरकियागांव, कोसा, जेलम, जुम्मा, लमतोली, कागा लगा द्रोणागिरी, गरपक, द्रोणागिरी, ऊंथ हनुमानचट्टी बेनाकुली तथा बदरीनाथपुरी शामिल हैं। वहीं चमोली तहसील के अंतर्गत रुद्रनाथ एवं पांगरवासा राजस्व ग्राम शामिल हैं।

1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पहुंचेंगे घर इन गांवों के नागरिक स्व-गणना पोर्टल https://se-snowbound.census.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्व-गणना कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जाकर लगभग 40 आसान प्रश्नों की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होगी। स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त कोड नंबर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। आगामी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जब प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, तब यह कोड नंबर प्रगणक को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे जनगणना प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें- जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग, कांग्रेस 22 अगस्त से शुरू करेगी राज्यव्यापी अभियान विदित है कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण में स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण एवं मकानों की स्व-गणना की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक संचालित की गई थी। इसके बाद 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणकों द्वारा हाउस लिस्टिंग का कार्य किया गया। जनपद चमोली में इस चरण के लिए कुल 1,469 जनगणना ब्लॉक बनाए गए थे, जिनमें 814 प्रगणक, 145 सुपरवाइजर एवं 24 चार्ज अधिकारियों ने शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया।