नीति घाटी बादल फटने की घटना का तीसरा दिन आज, बीआरओ हवलदार पंकज की तलाश तेज
नीति घाटी के तमक नाले में बादल फटने के बाद लापता हुए बीआरओ के हवलदार पंकज की तलाश अभी भी जारी है। ...और पढ़ें
HighLights
बीआरओ हवलदार पंकज की तलाश अभी भी जारी है
एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड टीम खोज में जुटी
तमक नाले और धौली नदी किनारे तलाशी अभियान
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। नीति घाटी के तमक नाले में बादल फटने के बाद लापता हुए बीआरओ के हवलदार पंकज की तलाश अभी भी जारी है। राहत और बचाव दलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।
एनडीआरएफ के जवानों के साथ ही गढ़वाल स्काउट की डॉग स्क्वाड टीम भी मलबे और पत्थरों के बीच लापता जवान को ढूंढने में जुटी हुई है।
मलबा हटाकर सर्च कर रही रेस्क्यू टीम
रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाकर सर्च कर रही है। इसके साथ ही धौली नदी के किनारे-किनारे भी जवानों की तलाश की जा रही है, ताकि कोई सुराग मिल सके।
बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड के चमोली के तमक नाले में बादल फटने की घटना के बाद भारी सैलाब आया था। जिसमें एक बीआरओ कर्मी बहकर लापता हो गया था। तब से उसकी तलाश जारी है।
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