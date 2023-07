चमोली में भारी बारिश के चलते नौ घंटे बंद रहा बदरीनाथ हाइवे, वाहन पर भी गिरा मलबा; यात्रा सुचारू होने से राहत

बारिश का कहर यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। रात को बारिश से बदरीनाथ हाइवे नंदप्रयाग छिनका पीपलकोटी पागलनाला टंगणी कंचनगंगा आदि स्थानों पर भूस्खलन से बंद रहा। हालांकि दोपहर एक बजे हाइवे सुचारू हो गया था। टंगणी में को बोलेरो वाहन भी मलबे में दबा। गनीमत यह रही कि बोलेरो सवार वाहन फंसने के साथ ही वाहन छोड़ कर सुरक्षित जगह पर चले गए।

चमोली में भारी बारिश के चलते नौ घंटे बंद रहा बदरीनाथ हाइवे

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: बारिश का कहर यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। रात को बारिश से बदरीनाथ हाइवे नंदप्रयाग, छिनका, पीपलकोटी, पागलनाला, टंगणी, कंचनगंगा आदि स्थानों पर भूस्खलन से बंद रहा। हालांकि दोपहर एक बजे हाइवे सुचारू हो गया था। टंगणी में को बोलेरो वाहन भी मलबे में दबा। गनीमत यह रही कि बोलेरो सवार वाहन फंसने के साथ ही वाहन छोड़ कर सुरक्षित जगह पर चले गए। चमोली में रातभर बारिश होने से मार्ग बाधित चमोली जिले में रातभर बारिश होती रही। बारिश से बदरीनाथ हाइवे पर छिनका, कंचनगंगा टंगणी, पीपलकोटी आदि स्थानों में मलबा आने से बाधित हो गया। इस दौरान बदरीनाथ हेमकुंड यात्रा पर आए 1500 से अधिक यात्री जगह जगह पड़ावों में फंस गए। सुबह ही हाइवे से मलबा हटाने का कार्य शुरू हो गया था। आवाजाही शुरू होने से लोगों में राहत छिनका में 10 बजे, कंचनगंगा 10, पीपलकोटी में एक बजे व टंगणी में 12 बजकर 20 मिनट पर हाइवे सुचारू हुआ। हाइवे सुचारू होने पर आवाजाही शुरू होने से यात्रियों सहित अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान प्रशासन ने पानी बिस्किट भी फंसे लोगों को उपलब्ध कराए। चमोली से जोशीमठ जा रहे वाहन पर रात्रि को टंगणी बैलाकूची के पास हाइवे पर मलबे में बोलेरो वाहन फंसा। बताया गया कि वाहन सवार लोगों ने तत्काल वाहन से निकलकर सुरक्षित स्थान पर गए। इस दौरान भारी मलबा आ गया तथा वाहन मलबे में ही आधा दब गया। वाहन सवार लोग जोशीमठ जा रहे थे।

