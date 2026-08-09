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    बदरीनाथ धाम में आर्मी व पुलिस के बीच विवाद, मेजर सहित सेना के जवानों पर मुकदमा

    By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 05:50 PM (IST)

    बदरीनाथ धाम में सेना और पुलिस के बीच मंदिर मार्ग को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में एक मेजर समेत सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ...और पढ़ें

    इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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    जागरण संवाददाता, चमोली। बदरीनाथ धाम में सेना व पुलिस के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि मंदिर मार्ग को को लेकर सेना और पुलिस के बीच विवाद हुआ है। मेजर सहित सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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