बदरीनाथ धाम में आर्मी व पुलिस के बीच विवाद, मेजर सहित सेना के जवानों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, चमोली। बदरीनाथ धाम में सेना व पुलिस के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि मंदिर मार्ग को को लेकर सेना और पुलिस के बीच विवाद हुआ है। मेजर सहित सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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