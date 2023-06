जोशीमठ में भूधंसाव के समय हुए दरार वाला डेढ़ सौ साल पुराना भवन हुआ क्षतिग्रस्त, बारिश के चलते धंस गई नींव

जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पास में अचानक एक पुराना भवन टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह भवन लगभग डेढ़ सौ साल पुराना है और जब जोशीमठ में भूधंसाव हुआ था तब इस भवन पर भी दरार पड़ी थी। प्रशासन के द्वारा इस भवन को रेड जोन में रखा गया था। बारिश की वजह से मकान की नींव धंस गई थी।

जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पास क्षतिग्रस्त हुआ डेढ़ सौ साल पुराना भवन

चमोली, जागरण टीम: जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पास में अचानक एक पुराना भवन टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह भवन लगभग डेढ़ सौ साल पुराना है और जब जोशीमठ में भूधंसाव हुआ था तब इस भवन पर भी दरार पड़ी थी। रेड जोन में था भवन प्रशासन के द्वारा इस भवन को रेड जोन में रखा गया था। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मकान की नींव और ज्यादा धंस गई है जिससे मकान का आधा हिस्सा टूटकर नरसिंह मंदिर की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर गिर गया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी तीर्थ यात्री रास्ते से नहीं गुजर रहा था। डेढ़ सौ साल पुराना था भवन नरसिंह मंदिर के सभासद गौरव नम्बूदरी ने बताया कि यह भवन उनका ही है और इस पर संयुक्त रूप से कम से कम आठ 10 परिवार रहते थे व मकान लगभग डेढ़ सौ वर्ष से अधिक पुराना है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों की बरसात के बाद मकान और ज्यादा हिल गया है। नुकसान की सूचना प्रशासन और नगर पालिका को दी गई है

