Chamoli Accident: अलकनंदा नदी के तट पर एक साथ जलीं 13 चिताएं, एसटीपी में करंट की चपेट में आकर गई थी 16 की जान

चमोली में बदरीनाथ हाईवे से लगे एसटीपी में करंट की चपेट में आकर 16 व्यक्तियों की मौत हुई जिसके बाद शोक में गोपेश्वरचमोलीपीपलकोटी और ऊखीमठ बाजार पूरी तरह बंद है। गुरुवार को चमोली बाजार के समीप बाजपुर में अलकनंदा नदी किनारे एक साथ 13 चिताएं जली और उप निरीक्षक प्रदीप रावत को ऊखीमठ ब्लाक के पैतृक घाट काकडागाड पर पुलिस व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

