बागेश्वर: मूसलधार बारिश में गधेरे पार कर स्कूल पहुंचे बच्चे, बाद में प्रधानाचार्य ने घोषित किया अवकाश

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । शुक्रवार को सुबह से दिनभर हुई मूसलधार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर बच्चों को उफनते गधेरों को पार कर स्कूल जाना पड़ा।

कपकोट तहसील के नामती-चेटाबगड़ क्षेत्र में विद्यार्थियों ने घनेलिया गधेरा पार कर राजकीय इंटर कालेज पहुंचने का प्रयास किया। सौभाग्य से किसी विद्यार्थी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बारिश में बच्चे पूरी तरह भीग गए। बाद में बारिश की स्थिति गंभीर होने पर प्रधानाचार्य ने अवकाश घोषित कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का गृह क्षेत्र नामती-चेटाबगड़ गांव पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का गृह क्षेत्र है। शुक्रवार को इस क्षेत्र में भारी बारिश हुई। विद्यालय से लगभग एक किमी पहले घनेलिया गधेरा पड़ता है, जो बारिश के कारण उफान पर था। इसके बावजूद, विद्यार्थियों ने सुबह स्कूल पहुंचने के लिए उसे पार किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति बच्चों के लिए अत्यंत जोखिम भरी थी।

राजकीय इंटर कालेज नामती-चेटाबगड़ के प्रधानाचार्य देवेंद्र राम ने बताया कि सुबह बच्चे विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन लगातार और तेज बारिश को देखते हुए बाद में अवकाश घोषित कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कोश्यारी ने बताया कि गधेरा पार करना बेहद जोखिम भरा था, और मौसम की गंभीरता को देखते हुए समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए था।

खबरें और भी





