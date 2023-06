Tomato Price Hike: आम आदमी की रसोई से गायब होने लगे टमाटर, कीमतें हैं आसमान पर; जानिए ताजा रेट

Tomato Price Hike सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया है जहां टमाटर 120 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है वहीं लौकी और तुरई के दाम भी बढ़ गए हैं। नगर से लेकर गांव तक सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। वर्तमान में टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है।

आम आदमी की रसोई से गायब होने लगे टमाटर, कीमतें हैं आसमान पर; जानिए ताजा रेट

Your browser does not support the audio element.

बागेश्वर,जागरण संवाददाता। आम लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी के बाद अब जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। टमाटर के महंगे दाम इन दिनों लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। टमाटर और लाल हो गया है। आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया है, जहां टमाटर 120 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है, वहीं लौकी और तुरई के दाम भी बढ़ गए हैं। नगर से लेकर गांव तक सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। वर्तमान में टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। 150 रुपये किलो बिक रहा टमाटर ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है। लौकी 100 रुपये, तुरई 130 रुपये, और कद्दू 60 रुपये किलो बिकने लगा है। जबकि अदरक भी 300 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई है। गांवों से आ रही सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। जंगली जानवरों का खतरा गांवों की सब्जियों को बंदर और सूअर बर्बाद कर रहे हैं। जिस कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लौकी, कद्दू के प्रमुख उत्पादक किसान गणेश रावत ने बताया कि बीज बोते ही जंगली मुर्गी उन्हें चट कर रही है। फूल निकलते हैं तो बंदरों का खतरा रहता है। जिस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं पॉलीहाउस सरकार ने सब्जी उत्पादन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों को टमाटर का उत्पादन भी करना चाहिए। सब्सिडी पर पालीहाउस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कीमत को नियंत्रित किया जाएगा। -हरि गिरी, एसडीएम बागेश्वर

Edited By: Swati Singh