    काशी की तर्ज पर उत्तराखंड के इस शहर का हो रहा कायाकल्‍प, रेलवे लाइन को जल्द जारी होगा बजट

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    उत्तराखंड के एक शहर को काशी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी और रेलवे लाइन के विस्तार के लिए बजट जल्द जारी होगा। ...और पढ़ें

    साभार: विकिपीडियाविकि

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केदारेश्वर मैदान कपकोट में जनसभा कों सबोधित किया। उन्होंने 108 करोड़ 11 लाख की 42 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस दौरान 24 योजनाओं के लिए 62.15 करोड़ रुपये तथा 18 योजनाओं के लिए 45.95 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर को काशी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। रेलवे सर्वे पूरा हो चुका है तथा बजट स्वीकृति जल्द होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क तथा सिंचाई जैसी कोर सुविधाओं को मज़बूत बनाने के लिए लगातार कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनपद में 36 हजार लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 26 करोड़ रुपये देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।

    सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में गरीब से लेकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच रहा है। देवभूमि की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए बैजनाथ, बाबा बागनाथ तथा कोट भ्रामरी मंदिर के सुंदरीकरण को ऐतिहासिक स्वरूप दिया जा रहा है।

    धामों का विकास हमारा संकल्प : धामी

    मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिरों तथा धामों के विकास को लेकर भी विरोध किया जा रहा है, जबकि धाम ही देवभूमि की पहचान हैं। उन्होंने कहा कि मानसखंड योजना के अंतर्गत जनपद के प्रमुख मंदिरों का संरचनात्मक व सांस्कृतिक विकास कराया जा रहा है। साहसिक पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन, राफ्टिंग, एक जिला एक मेला जैसी योजनाएं पलायन रोकने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

    महिलाओं के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता

    सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। उन्होंने कहा कि 1.68 लाख महिलाएं आज लखपति दीदी बनी हैं। महिला समूहों को 70 करोड़ रुपये की डीबीटी प्रदान की गई है। स्वरोजगार से लेकर हस्तशिल्प तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

    कृषि, मत्स्य, हस्तशिल्प में नई पहचान

    मुख्यमंत्री ने कहा कि ताम्र शिल्प ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। बागेश्वर का कीवी उत्पादन अब विदेशों तक पहुंच रहा है। मत्स्य पालन में 1.25 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित हुआ है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के मामले में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है।

    रिवर्स पलायन तथा आधारभूत ढांचे को बढ़ावा

    सीएम ने कहा कि लगभग छह हजार लोग रिवर्स पलायन कर अपने गांवों में वापस लौटे हैं। जल्द बागेश्वर जिले में 200 बेड का जिला अस्पताल, 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर, जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, हेली सेवा का विस्तार, दो मुख्य सड़कों का डबल लेन निर्माण, हर गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने का कार्य पूरा होगा।

    कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

    धामी ने कहा कि राज्य में कड़ा धर्मांतरण कानून लागू है। 250 से अधिक अवैध मदरसे बंद किए गए हैं। नकल माफिया पर प्रहार के बाद 27 हजार युवाओं को रोजगार मिला। 100 से अधिक नकल कराने वाले तथा 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी जेल भेजे गए। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद कभी नहीं पनपने दिया जाएगा तथा सुरक्षित उत्तराखंड बनाने का संकल्प जारी रहेगा।

    कपकोट विधायक ने किया सीएम का स्वागत

    विधायक सुरेश गढ़िया ने जनसभा में मुख्यमंत्री तथा जनता का स्वागत करते हुए कहा कि कपकोट को अभूतपूर्व विकास मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षक कपकोट को मिले। करोड़ों की योजनाओं से सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है।

