Bageshwar News: वर्षा होते ही रातभर नहीं सोते जिनखोला के ग्रामीण, जानिए क्या है वजह?

Bageshwar उत्तराखंड के बागेश्वर में एक ऐसा गांव हैं जो आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इस गांव की हालत को देखते हुए यहां के लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। वर्ष 1986 में जिनखोला गांव में भारी भूस्खलन हुआ था। नुकसान का जायजा लेने तब तत्कालीन अल्मोड़ा के जिलाधिकारी देश दीपक वर्मा व भूगर्ववेत्ताओं की टीम पहुंची। गांव को अन्यत्र विस्थापित करने की संस्तुति की।

वर्षा होते ही रातभर नहीं सोते जिनखोला के ग्रामीण, जानिए क्या है वजह?

गरुड़, जागरण संवाददाता। आपदा की दृष्टि से जिनखोला गांव अति संवेदनशील है। वर्षा होते ही ग्रामीण सहम उठते हैं।वह रात भर को सो नहीं पाते। भूस्खलन की आशंका से भयभीत हैं। 37 वर्षों से ग्रामीण विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 1986 में जिनखोला गांव में भारी भूस्खलन हुआ था। नुकसान का जायजा लेने तब तत्कालीन अल्मोड़ा के जिलाधिकारी देश दीपक वर्मा व भूगर्ववेत्ताओं की टीम पहुंची। गांव को अन्यत्र विस्थापित करने की संस्तुति की। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। 2010 व 2021 में भी गांव में फिर भूस्खलन हुआ। गांव में जमीन फट रही है, धंस रही है। वर्षवार नुकसान की स्थिति वर्ष - नुकसान 1986 - 6 मकान, 6 परिवार बेघर, 4 मवेशी मरे, 5 खेत मलबे से पटे

2010 - 4 मकान, 4 परिवार बेघर, 6 खेत मलबे से पटे

2021 - 6 मकानों में दरारें, 7 खेत मलबे से पटे, 5 नाली जमीन फटी क्या कहतें हैं ग्रामीण 1986 से लगातार गांव में भूस्खलन हो रहा है। मकानों में दरारें आ गई हैं। प्रशासन की टीम भी यहां आई। लेकिन समस्या आज भी वैसी ही है। गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है।- भवान सिंह भाकुनी। प्रत्येक बार आश्वासन मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद शासन-प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। कभी भी गांव मलबे में दफन हो सकता है।- रमेश भाकुनी। जिनखोला की स्थिति भी जोशीमठ की तरह हो जाएगी। भूस्खलन को रोकने के लिए यहां ठोस उपाय किए जाने चाहिए। विस्थापन की दिशा में कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। -मंजू बोरा, ग्राम प्रधान लोगों की बढ़ रही चिंता 1986 की भूगर्भवेत्ताओं की व तत्कालीन अल्मोड़ा प्रशासन की रिपोर्ट पर शासन-प्रशासन को तत्काल उचित कदम उठाना चाहिए। अन्यथा जिनखोला गांव भी हमेशा के लिए अतीत के मानचित्र में अंकित हो जाएगा।- भोला दत्त तिवारी। भूवैज्ञानिकों ने किया दौरा, लेकिन नहीं आई रिपोर्ट 2021 में भूवैज्ञानिकों के साथ जिनखोला गांव का दौरा किया था। तब से भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट ही नहीं आई। पुनः भूवैज्ञानिकों को गांव का दौरा कराया जाएगा और उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर ठोस कदम उठाया जाएगा। - तितिक्षा जोशी, तहसीलदार।

Edited By: Swati Singh