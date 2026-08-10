बारिश में भी शिवभक्ति: सावन के सोमवार पर बागेश्वर के शिवालयों में गूंजा 'ॐ नम: शिवाय', रुद्री पाठ

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। सावन के सोमवार को मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बागनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम समेत जिले के विभिन्न शिवालयों में हर-हर महादेव और ‘ॐ नम: शिवाय’ के जयघोष गूंजते रहे। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। बारिश में छाता लेकर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचते रहे।

बागनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में पंडितों ने विधिविधान से रुद्री पाठ कराया। शिवभक्तों ने ‘ॐ नम: शिवाय’ का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अर्पित किए। लगातार हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लोग बारिश से बचने के लिए छाता लेकर मंदिर पहुंचे।