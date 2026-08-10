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    बारिश में भी शिवभक्ति: सावन के सोमवार पर बागेश्वर के शिवालयों में गूंजा 'ॐ नम: शिवाय', रुद्री पाठ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 08:25 AM (IST)

    सावन के सोमवार को बागेश्वर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और 'ॐ नम: शिवाय' का जाप ...और पढ़ें

    बागनाथ मंदिर पहुंचे शिव भक्त।

    बागनाथ मंदिर पहुंचे शिव भक्त।

    HighLights

    1. सावन के सोमवार को मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब।

    2. बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं ने किए शिव दर्शन।

    3. बागनाथ मंदिर में 'ॐ नम: शिवाय' का जयघोष गूंजा।

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर। सावन के सोमवार को मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बागनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम समेत जिले के विभिन्न शिवालयों में हर-हर महादेव और ‘ॐ नम: शिवाय’ के जयघोष गूंजते रहे। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। बारिश में छाता लेकर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचते रहे।

    बागनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

    मंदिर परिसर में पंडितों ने विधिविधान से रुद्री पाठ कराया। शिवभक्तों ने ‘ॐ नम: शिवाय’ का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अर्पित किए। लगातार हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लोग बारिश से बचने के लिए छाता लेकर मंदिर पहुंचे।

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    बारिश में भी नहीं थमी शिवभक्ति, बागनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

    सावन के सोमवार को शिवालयों में गूंजा ‘ॐ नम: शिवाय’

    बागनाथ मंदिर के आसपास सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना का सिलसिला अपराह्न तक जारी रहने की संभावना है। सावन के सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बागनाथ मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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    बैजनाथ धाम समेत अन्य शिवालयों पर पहुंचे भक्त

    बैजनाथ धाम समेत जिले के अन्य शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते रहे। सावन के सोमवार को लेकर शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर ओर भक्ति और आस्था का वातावरण बना हुआ है।

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