भूमि तस्दीक-बैनामा में रिश्वत लेते राजस्व उपनिरीक्षक गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगेहाथ पकड़ा
विजिलेंस टीम ने भूमि तस्दीक-बैनामा मामले में रिश्वत लेते हुए एक राजस्व उपनिरीक्षक को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। भूमि तस्दीक और बैनामा कार्य के एवज में अवैध धनराशि मांगने के आरोप में डंगोली क्षेत्र के एक राजस्व उपनिरीक्षक को सतर्कता विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी के कब्जे से पांच हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद की।
मिली जानकारी के अनुसार मनोज सिंह, निवासी ग्राम स्याली, पोस्ट डंगोली ने सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीन सिंह टाकुली भूमि संबंधी कार्य निपटाने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
कार्रवाई के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीन सिंह टाकुली, निवासी ग्राम सूपी (कपकोट) तथा वर्तमान निवासी ग्राम मण्डलसेरा, तैनाती राजस्व उपनिरीक्षक डंगोली (तहसील गरुड़), शिकायतकर्ता से तय राशि 5,000 रुपये लेते ही धर दबोचे गए। सतर्कता विभाग ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
