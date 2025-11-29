भूमि तस्दीक-बैनामा में रिश्वत लेते राजस्व उपनिरीक्षक गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगेहाथ पकड़ा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। भूमि तस्दीक और बैनामा कार्य के एवज में अवैध धनराशि मांगने के आरोप में डंगोली क्षेत्र के एक राजस्व उपनिरीक्षक को सतर्कता विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी के कब्जे से पांच हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद की।

मिली जानकारी के अनुसार मनोज सिंह, निवासी ग्राम स्याली, पोस्ट डंगोली ने सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीन सिंह टाकुली भूमि संबंधी कार्य निपटाने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।