सात समंदर पार से उत्तराखंड खींच लाई पति की अंतिम इच्छा, जहां दोनों ने बिताए खास पल; वहीं प्रवाहित की अस्थियां

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। Japanese Wife's usband’s Last Wish:उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहां की आस्था और यहां की मिट्टी से ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि सात समंदर पार से लोग यहां पहंचते हैं।

जापान में रहने वाली मियाको केटलेट को भी अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बागेश्वर आना पड़ा। उनके पति, रोबर्ट केटलेट जो अमेरिका के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, का बागेश्वर से गहरा लगाव था।

मृत्यु से पहले उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियां बागेश्वर की पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित की जाएं। पति के निधन के बाद मियाको ने इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया और जापान से बागेश्वर पहुंचीं, जहां उन्होंने विधि-विधान से अस्थियां सरयू में प्रवाहित कीं। इस अवसर पर करीब पौने घंटे तक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना की गई।

2007 में अमेरिका से आए जापान रोबर्ट केटलेट मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे और वहां अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वर्ष 2005 में एक योग साधना शिविर के दौरान उनकी मुलाकात मियाको से हुई। दोनों के बीच का परिचय धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गया। उस समय मियाको जापान में अंग्रेजी की प्रोफेसर थीं। उन्होंने रोबर्ट को जापान आने और वहां अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया। मियाको के आग्रह पर रोबर्ट वर्ष 2007 में अमेरिका से जापान आ गए और वहीं बस गए।

बागेश्वर ने रोबर्ट को गहराई से प्रभावित किया। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिकता ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि बागेश्वर उनके दिल में बस गया। वर्ष 2007 में जब वह मियाको के साथ दोबारा बागेश्वर आए, तो उन्होंने उन्हें भी इस शहर की खूबसूरती से परिचित कराया। दोनों ने यहां कुछ समय बिताया और रोबर्ट का बागेश्वर के प्रति लगाव और गहरा होता चला गया। वर्ष 2009 में रोबर्ट और मियाको ने विवाह कर लिया और जापान में एक साथ रहने लगे।

पति की इच्छा पूरी करने पहुंची बागेश्वर हालांकि, वर्ष 2022 में रोबर्ट को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद लंबे उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन का गम मियाको के लिए अत्यंत गहरा था। वह मानसिक पीड़ा और बीमारी से जूझती रहीं, लेकिन रोबर्ट की अंतिम इच्छा उनके मन में जीवित रही। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, वह अपने पति की इच्छा पूरी करने बागेश्वर जरूर आएंगी।

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मियाको अपने पति की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंचीं और एक पुजारी के साथ मंदिर के समीप विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच रोबर्ट की अस्थियां सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित की गईं। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। जब सरयू की लहरों में रोबर्ट की अस्थियां विलीन हुईं, तो मियाको के लिए यह पल अत्यंत भावुक था।