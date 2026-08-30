ई-फाइलिंग से घर बैठे कैसे दर्ज कराएं मुकदमा? ये है स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। न्याय व्यवस्था में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलावों को लेकर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को ई-फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र और ई-ट्रू कापी जैसी विभिन्न कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गई।

रिटेनर अधिवक्ता त्रिलोक चंद्र जोशी ने बताया कि न्याय व्यवस्था डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है। ई-फाइलिंग के माध्यम से लोग घर या कार्यालय से 24 घंटे आनलाइन मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, जिससे कागजी प्रक्रिया में कमी और समय एवं संसाधनों की बचत होती है।