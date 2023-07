Bageshwar News: मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुश्किलें, बढ़ा नदियों का जलस्तर; मोटर मार्ग हुए अवरुद्ध

Bageshwar News बागेश्वर में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार की रात से गरुड़ कपकोट कांडा तहसील समेत जिला मुख्यालय पर वर्षा का दौर जारी है। जिससे हरसिला-सीमा मोटर मार्ग बोल्डर गिरने से बंद हो गया है। इसके अलावा काफली कमेड़ा सूपीझुनी आदि सड़कों पर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है।

Bageshwar News: मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुश्किलें, बढ़ा नदियों का जलस्तर

बागेश्वर, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में रात से मूसलधार वर्षा हो रही है। तीन मोटर मार्ग आवागमन के लिए बंद हो गए हैं। बिजली, पानी और संचार सेवा भी पटरी से उतरने लगी है। बंद सड़कों को खोलने में बरसात खलल बनी हुई है। बीते बुधवार की रात से गरुड़, कपकोट, कांडा तहसील समेत जिला मुख्यालय पर वर्षा का दौर जारी है। जिससे हरसिला-सीमा मोटर मार्ग बोल्डर गिरने से बंद हो गया है। इसके अलावा काफली कमेड़ा, सूपी,झुनी आदि सड़कों पर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है। मलबा सड़क पर गिर रहा है। भूस्खलन की संभावना हुई तेज पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड बागेश्वर अन्तर्गत बीनातोली-कुन्‍झाली-मजकोट ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिससे लगभग चार हजार से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो गई है। हिमालयी गांवों में बिजली, पानी, संचार सेवा पटरी से उतर गई है। भूस्खलन की संभावना तेज हो गई है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट इधर, जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कंट्रोल रूम एक्टिव हैं। सभी तहसीलों को भी सतर्क रहने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। मौसम विभाग की मानें तो मौसम और खराब हो सकता है।

