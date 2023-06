Bageshwar: सड़क निर्माण की मांग को लेकर कौसानी-डोबा के ग्रामीणों का प्रदर्शन, उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी

Bageshwar News कौसानी क्षेत्र के लोग बुधवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कौसानी से डोबा तक छह किमी सड़क स्वीकृत है। क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए 2.936 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी।

क्षतिपूरक पौधारोपण के लिए सिविल सोयम की भूमि उपलब्ध कराने की मांग

बागेश्वर, जागरण संवाददाता। कौसानी-जाड़ापानी-बगरी-मठखाला-डोबा स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सड़क को ऑनलाइन करने और क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर विधानसभा उपचुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। कौसानी क्षेत्र के लोग बुधवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कौसानी से डोबा तक छह किमी सड़क स्वीकृत है। क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए 2.936 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। सड़क निर्माण की फाइल ऑनलाइन नहीं हो सकी है। बीते माह जनता दरबार में भी मामला आया। अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। जनहित में सड़क का निर्माण जरूरी शहर का खस्ता हाल और ग्रामीणों का विश्वास टूटने लगा है। जनहित में सड़क का निर्माण जरूरी है। सड़क नहीं होने से बुजुर्ग, बीमार, प्रसूताओं को अस्पताल लाने के लिए डोली का उपयोग कर रहे हैं। गांव में उत्पादित फल, सब्जी, मोटा अनाज को बाजार नहीं मिल पा रहा है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की दी धमकी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होता है तो वह आमरण अनशन और आगामी विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस मौके पर प्रधान हेमा राणा, तुलसी देवी, रेखा देवी, शांति देवी, बीना देवी, गंगा देवी, भावना देवी, गीता देवी, चंपा देवी, जगदीश भंडारी, राजेंद्र सिंह राणा, गोविंद सिंह, लाल सिंह, हीरा सिंह, राम लाल, जोगा राम आदि उपस्थित थे।

