सीएम धामी सुबह की वॉक पर निकले, सूर्यकुंड में सरयू के किए दर्शन; विकास कार्यों पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार तड़के सुबह मार्निंग वाक पर निकलते हुए सूर्यकुंड पहुंचे। उन्होंने सरयू नदी के दर्शन किए और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने आसपास मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव है। वहीं, वहां टहल रहीं उपस्थित महिलाओं से भी उन्होंने हालचाल पूछा और उनकी समस्याएं सुनीं।

