स्वास्थ्य मंत्री रावत ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, चारधाम यात्रा पर गए फिजीशियन को वापस बुलाने के निर्देश

उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने देर शाम जिला अस्पताल का रुख किया। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा ड्यूटी पर गए फिजीशियन को वापस जिला अस्पताल भेजने का आश्वासन दिया। कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार संवेदनशील है। बंद पड़े जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जन औषधि केंद्र की जानकारी ली। उन्होंने बंद पड़े केंद्र को खोलने के निर्देश दिए। सीएमओ से कहा कि वह सख्ती से निपटें। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार गंभीर है जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चारधाम यात्रा ड्यूटी पर गए एकमात्र फिजीशियन को वापस बुलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आइसीयू और आपतकालीन वार्ड का निरीक्षण किया। भर्ती रोगियों से व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल में तीन लाख रुपये से बने कक्ष का किया उद्घाटन मंत्री ने जिला अस्पताल में तीन लाख रुपये से निर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। सीएमएस से कहा कि अगर वह स्थांतरण मांग रहे हैं, तो आवेदन करें। सीएमओ को आवेदन रिसीव करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल, डा. सीएमओ डीडी जोशी, सीएमएस डा. विनोद कुमार टम्टा आदि उपस्थित थे।

