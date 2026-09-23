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उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बलवंत भौर्याल ने ठोकी ताल, भाजपा नेतृत्व को भेजा फैक्स

By ghanshyam joshi Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 03:07 PM (IST)

कपकोट के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह भौर्याल ने राज्यसभा सांसद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह भौर्याल।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह भौर्याल।

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जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कपकोट के पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह भौर्याल ने राज्यसभा सांसद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।

उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा मुख्यमंत्री को फैक्स भेजकर राज्यसभा के लिए पार्टी से टिकट दिए जाने का अनुरोध किया है। भौर्याल की दावेदारी के बाद जिले के राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल बन गया है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल

भौर्याल लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है और कपकोट से विधायक रहते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई है। अपने राजनीतिक एवं संगठनात्मक अनुभव को आधार बनाते हुए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के समक्ष राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी रखी है।

पत्र में भौर्याल ने भाजपा के प्रति अपनी सक्रियता, संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ ही विभिन्न चुनावों में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं और उन्होंने संगठन के हित में कार्य किया।

इन अनुभवों के आधार पर उन्होंने राज्यसभा के लिए अवसर दिए जाने का अनुरोध किया है। अब भाजपा नेतृत्व की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को लेकर लिए जाने वाले निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं।