उत्तराखंड की गीता में पहाड़ सी हिम्मत, गुलदार ने किया हमला... दराती लेकर डटी रही... उल्टे पैर भागा आदमखोर

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । गरुड़ नगर से लगे दर्शानी गांव में घर के पास घास काट रही महिला पर घात लगाए गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। गुलदार ने महिला के पैर में काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दराती से गुलदार पर पलटवार किया और शोर मचाया। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुलदार वहां से भाग गया। गुलदार ने किया हमला दर्शानी गांव निवासी 40 वर्षीय गीता देवी पत्नी मनोहर पांडे शुक्रवार देर शाम घर के पास घास काट रही थीं। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। गुलदार ने उनके पैर को निशाना बनाया, जिससे पैर में गंभीर चोट आई।