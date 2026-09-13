बागेश्वर में मौसम का बदला मिजाज, गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। बागेश्वर जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शनिवार रात ढाई बजे से रविवार सुबह छह बजे तक बारिश के बाद धूप खिली, लेकिन शाम चार बजे बाद आसमान फिर से बादलों से ढक गया।

गरज-चमक के साथ लगभग एक घंटे तक मूसलधार बारिश हुई। दुगनाकुरी क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में आकाशीय बिजली कड़कने के साथ रिमझिम बारिश हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रात से जारी बारिश का जनजीवन पर असर पड़ा है।

बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असिंचित क्षेत्रों में धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, और ग्रामीण पशुओं के लिए घास काटकर घर पहुंचाने में जुटे हैं। लगातार बारिश से खेतों में खड़ी और काटकर रखी धान की फसल के भीगने का खतरा बढ़ गया है।

घास भी बारिश में भीग रही है, जिससे ग्रामीणों को उसे सुरक्षित रखने में परेशानी हो रही है। इस बीच, जिले में तीन ग्रामीण मोटर मार्गों पर यातायात प्रभावित है। धैना-लखनी-लोहारी मार्ग, जैसर-रियूनीलखमार मार्ग तथा कपकोट-पिंडारी ग्लेशियर मार्ग 11 किमी से काफलीकमेड़ा सड़क बंद है।