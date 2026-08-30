बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मौसम विभाग की ओर से 31 अगस्त को जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के अति तीव्र से अत्यन्त तीव्र दौर की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सोमवार को जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष अपूर्वा पांडे ने रविवार को आदेश जारी कर बताया कि 31 अगस्त को जनपद के कक्षा एक से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा।