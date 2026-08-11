पहाड़ों में आफत की बारिश, बागेश्वर में 12 मोटर मार्ग के बंद होने से प्रभावित हुआ जनजीवन

जागरण संवादादाता, बागेश्वर। जिले में मंगलवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते 12 ग्रामीण मोटर मार्ग आवागमन के लिए बंद हैं। मार्ग बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश के बीच जिले में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा।