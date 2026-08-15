बागेश्वर : प्रभात फेरी में गूंजा देशभक्ति का संदेश, नशामुक्ति की दिलाई शपथ

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर शुक्रवार को नगर में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। कोतवाली से शुरू हुई प्रभात फेरी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नुमाइशखेत मैदान पहुंची। इस दौरान देशभक्ति के नारों से नगर का वातावरण गूंज उठा।

नुमाइशखेत मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दैनिक जागरण के नशामुक्ति अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई।

नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि नशा समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। दैनिक जागरण का नशामुक्ति अभियान आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए सभी से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।