बागेश्वर : प्रभात फेरी में गूंजा देशभक्ति का संदेश, नशामुक्ति की दिलाई शपथ
बागेश्वर में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें देशभक्ति के नारों से नगर गूंज उठा।
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर बागेश्वर में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई
देशभक्ति के नारों से नगर का वातावरण गूंज उठा
नशामुक्ति अभियान के तहत लोगों को शपथ दिलाई गई
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर शुक्रवार को नगर में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। कोतवाली से शुरू हुई प्रभात फेरी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नुमाइशखेत मैदान पहुंची। इस दौरान देशभक्ति के नारों से नगर का वातावरण गूंज उठा।
नुमाइशखेत मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दैनिक जागरण के नशामुक्ति अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई।
नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि नशा समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। दैनिक जागरण का नशामुक्ति अभियान आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए सभी से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
प्रभात फेरी में अधिवक्ता गोविंद भंडारी, दिगंबर परिहार, इंद्र सिंह परिहार, संजय साह, हेम जोशी, दीप जोशी, प्रकाश जोशी, वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।