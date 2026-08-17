बागेश्वर में भारी बारिश से मकान ढहा, सात लोगों ने भागकर बचाई जान, घर का सामान मलबे में दबा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण सड़कें और मकान दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। गरुड़ तहसील के घेटी गांव में रविवार रात एक मकान की पिछली दीवार से पत्थर गिरने लगे। खतरे को भांपते हुए परिवार के सात सदस्य तुरंत मकान से बाहर निकल गए और अपनी जान बचाई। इस हादसे में घर का सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार ने बच्चों के साथ छोटे भाई के घर में शरण ली है।

घेटी निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि भारी बारिश के दौरान उन्हें मकान की पिछली दीवार से पत्थर गिरने का एहसास हुआ। घटना के समय घर में दिनेश समेत सात लोग मौजूद थे, जिनमें उनकी 52 वर्षीय दिव्यांग बहन विमला देवी और तीन बच्चे भी शामिल थे। सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मकान का सामान मलबे में दब गया।