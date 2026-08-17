बागेश्वर अस्पताल में मासूम की मौत पर कार्रवाई, दो डॉक्टर सहित सात स्वास्थ्यकर्मी नामजद

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिला अस्पताल में 14 माह के एक बच्चे की मृत्यु के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। उपचार में कथित लापरवाही और एंबुलेंस की उपलब्धता में देरी के आरोप में दो चिकित्सकों सहित सात स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली जिले के थराली थाने से ट्रांसफर होकर आई जीरो एफआइआर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

शिकायतकर्ता दिनेश चंद्र जोशी, जो कि चिड़िंगा खालसा, थाना थराली, जिला चमोली के निवासी हैं, ने तहरीर दी है। उनके अनुसार, पिछले वर्ष 10 जुलाई को उनके 14 माह के बेटे शिवांश की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। स्वजन उसे ग्वालदम और बैजनाथ होते हुए शाम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में समय पर उपचार न मिलने और एंबुलेंस की उपलब्धता में देरी के कारण बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने मामले में जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. भूपेंद्र घटियाल और डा. अमित कुमार, नर्सिंग अधिकारी महेश कुमार और हिमानी, वार्डबाय सूरज सिंह कनवाल, तथा एंबुलेंस कर्मी ईश्वर सिंह टोलिया और लक्ष्मण कुमार को नामजद किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि थराली थाने से प्राप्त जीरो एफआइआर के आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।