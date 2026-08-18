उत्तराखंड में शिक्षा की कीमत जान! उफनते गधेरे को पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, वीडियो बेहद खतरनाक

ग्राम प्रधान दिगोली दीपा देवी ने बताया कि गधेरे पर पैदल पुलिया निर्माण की मांग को लेकर वह कई बार क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और विधायक से समस्या से अवगत करा चुकी हैं। बरसात में बच्चों की परेशानी को देखते हुए यहां तत्काल पैदल पुलिया का निर्माण कराया जाना जरूरी है।

कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने बताया कि भनारी ग्वल गधेरे में पुलिया निर्माण सीएम घोषणा के तहत प्रस्तावित है। पुलिया का निर्माण जल्द पूरा कराया जाएगा, ताकि बरसात के दौरान ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को गधेरा पार करने में परेशानी न हो।

जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है। इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस गधेरे को बच्चे विद्यालय जाते समय पार कर रहे हैं, वह बरसाती गधेरा है। दूसरे गधेरे पर पुल बना हुआ है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।