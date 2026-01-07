Language
    अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर थम नहीं रहा आक्रोश, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन; CBI जांच की मांग

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:09 PM (IST)

    कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बागेश्वर में 'न्याय यात्रा' निकाली। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन गांधी मूर्ति से जुलूस निका ...और पढ़ें

    बुधवार को कांग्रेस ने ऐतिहासिक नुमाइशखेत मैदान तक निकाली न्याय यात्रा. Jagran

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। स्टेशन गांधी मूर्ति से नगर में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध व्यक्त किया।

    प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। बुधवार को नुमाइशखेत मैदान में आयोजित सभा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन महारा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के संगठन के बड़े नुमाइंदे इस कांड में सीधे लिप्त हैं और उन्हें बचाने के लिए शुरू से ही सबूत नष्ट किए गए। भाजपा अपने बड़े वीआइपी नेताओं को बचाने के लिए जांच से बच रही है।

    महारा ने कहा कि पूरे प्रकरण का पर्दाफाश भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा जारी आडियो से हो चुका है, फिर भी मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि अंकिता के स्वजन से बात कर वही जांच कराई जाएगी, जो वह कहेंगे। जबकि अंकिता की मां शुरू से न्याय की मांग कर रही थीं, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी तक इस मामले में लिप्त हैं, फिर भी सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है।

    पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके बावजूद सरकार अपराधियों को बचाने का घृणित कार्य कर रही है। भाजपा के वीआइपी की संलिप्तता सामने आने के बाद भी सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाकर उन्हें बचाने में लगी हुई है।

    पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण और हरीश ऐठानी ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, पूर्व दर्जा मंत्री गोपाल दत्त भट्ट ने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं का विकास से कोई लेना-देना नहीं है, उनका काम केवल अपराधों को बढ़ावा देना है। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन भट्ट ने की तथा संचालन राजेंद्र टंगडिया ने किया। अंत में अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भगवत डसीला, सुनील भंडारी, बसंत कुमार, गोविंद बिष्ट, बालकृष्ण, बलवंत टम्टा, रेखा आर्य, लोकमणि पाठक, कमलेश गढ़िया, नवीन साह, राजेंद्र परिहार, शंकर दत्त, लक्ष्मी धर्मक्तू, लक्ष्मण आर्य, मनमोहन परिहार, सुंदर मेहरा, केवल पांडे, नरेंद्र कार्की, मनोज साह, पीके आर्य, नरेंद्र बिष्ट, प्रकाश कांडपाल, किशन कठायत, नवल टम्टा, गोपा धपोला, गीता रावल, पूजा आर्य, गीता देवी आदि उपस्थित थे।

