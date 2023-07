एंबुलेंस समय पर मिलती तो जान बच सकती थी। इधर डा. महिमा ने बताया की रोगी के आंतों में इंफेक्शन और सांस की समस्या थी। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अल्मोड़ा रेफर किया गया। एंबुलेंस का इंतजार स्वजन कर रहे थे। इस बीच रोगी ने दम तोड़ दिया। 11.46 बजे काल आई और 1.25 बजे जिला अस्पताल एंबुलेंस पहुंच गई थी।

108 Ambulance : समय पर नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस; मरीज की हो गई मौत- परिजनों ने किया हंगामा

