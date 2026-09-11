राहुल गांधी को 'मियां' कहने पर युवा कांग्रेस का आक्रोश, अल्मोड़ा में नितिन नवीन का पुतला फूंका

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूंक नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा लगातार जनमुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। शुक्रवार को चौघानपाटा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

इस दौरान हुई सभा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता टिप्पणी के विरोध में आवाज उठाएंगे। बता दें कि बृहस्पतिवार को हल्द्वानी पहुंचे नितिन नवीन ने राहुल गांधी को राहुल मियां कहकर संबोधित करते हुए वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाया था।

इसको लेकर ही कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। पूर्व महासचिव गोपाल भट्ट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव करने के लिए युवा जाग चुका है और अब वह किसी बहकावे या जुमलेबाजी में आने वाला नहीं है।