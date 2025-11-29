रानीखेत में गांधी चौक पर वाहन भिड़ने से बचे, लगा जाम; तीखी तकरार के बीच हंगामा

जागरण संवाददाता, रानीखेत। नगर के गांधी चौक पर दो वाहन भिड़ने से बच गए। मगर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों वाहनों के चालक भिड़ गए। देख लेने व आरोप प्रत्यारोप के बीच जाम लग गया। विद्यालय व कार्यस्थलों की ओर जा रहे वाहन सवारों के कडे एतराज और जाम न लगाने की हिदायत पर वाहन हटाए गए तो यातायात सुचारू हो सका।

शनिवार की प्रात: करीब आठ बजे सदर बाजार की ओर से कार यूके 01ए 4638 केमू स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी बीच आबकारी रोड से गांधी चौक पर टैक्सी जीप पहुंची। उधर कार चालक ने तेजी से वाहन आगे बढाने का प्रयास किया। वहीं जीप चालक ने भी कार से पहले गाड़ी टैक्सी स्टेंड की तरफ घुमाने की कोशिश की। इसी जल्दबाजी में दोनों वाहन भिड़ने से तो बच गए लेकिन चालक आपस में भिड़ गए।

बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया। बीच चौराहा से गाड़ियां हटाने के बजाय चालक मोबाइल से अपने अपने जानने वालों से संपर्क साधने में जुट गए। एक दूसरे पर गलत तरीके से वाहन चलाने का आरोप लगा देख लेने की बात पर उलझे रहे।