Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रानीखेत में गांधी चौक पर वाहन भिड़ने से बचे, लगा जाम; तीखी तकरार के बीच हंगामा

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    रानीखेत के गांधी चौक पर दो वाहनों के टकराने से बाल-बाल बचाव हुआ, जिसके बाद चालकों में तीखी बहस हुई और जाम लग गया। विद्यालय और कार्यालय जा रहे लोगों के विरोध के बाद वाहनों को हटाया गया, जिससे यातायात सुचारू हो सका। चालकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अपने परिचितों को बुलाने लगे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों की नाराजगी व जाम न लगाने की हिदायत पर हटाए वाहन तो शुरू हो सकी आवाजाही। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रानीखेत। नगर के गांधी चौक पर दो वाहन भिड़ने से बच गए। मगर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों वाहनों के चालक भिड़ गए। देख लेने व आरोप प्रत्यारोप के बीच जाम लग गया। विद्यालय व कार्यस्थलों की ओर जा रहे वाहन सवारों के कडे एतराज और जाम न लगाने की हिदायत पर वाहन हटाए गए तो यातायात सुचारू हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार की प्रात: करीब आठ बजे सदर बाजार की ओर से कार यूके 01ए 4638 केमू स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी बीच आबकारी रोड से गांधी चौक पर टैक्सी जीप पहुंची। उधर कार चालक ने तेजी से वाहन आगे बढाने का प्रयास किया। वहीं जीप चालक ने भी कार से पहले गाड़ी टैक्सी स्टेंड की तरफ घुमाने की कोशिश की। इसी जल्दबाजी में दोनों वाहन भिड़ने से तो बच गए लेकिन चालक आपस में भिड़ गए।

    बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया। बीच चौराहा से गाड़ियां हटाने के बजाय चालक मोबाइल से अपने अपने जानने वालों से संपर्क साधने में जुट गए। एक दूसरे पर गलत तरीके से वाहन चलाने का आरोप लगा देख लेने की बात पर उलझे रहे।

    इससे चौक पर लंबा जाम लग गया। छोटे बड़े वाहन फंसते चले गए। वाहनों से बच्चों को स्कूल पहुंचाने और कार्यस्थलों को निकल रहे लोग जाम से परेशान हो उठे। उन्होंने आपस में झगड़ने के बजाय वाहन हटाकर जाम खोलने की हिदायत दी। तब जाकर पौना घंटे बाद यातायात सुचार हो सका।