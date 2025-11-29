रानीखेत में गांधी चौक पर वाहन भिड़ने से बचे, लगा जाम; तीखी तकरार के बीच हंगामा
रानीखेत के गांधी चौक पर दो वाहनों के टकराने से बाल-बाल बचाव हुआ, जिसके बाद चालकों में तीखी बहस हुई और जाम लग गया। विद्यालय और कार्यालय जा रहे लोगों के विरोध के बाद वाहनों को हटाया गया, जिससे यातायात सुचारू हो सका। चालकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अपने परिचितों को बुलाने लगे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
जागरण संवाददाता, रानीखेत। नगर के गांधी चौक पर दो वाहन भिड़ने से बच गए। मगर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों वाहनों के चालक भिड़ गए। देख लेने व आरोप प्रत्यारोप के बीच जाम लग गया। विद्यालय व कार्यस्थलों की ओर जा रहे वाहन सवारों के कडे एतराज और जाम न लगाने की हिदायत पर वाहन हटाए गए तो यातायात सुचारू हो सका।
शनिवार की प्रात: करीब आठ बजे सदर बाजार की ओर से कार यूके 01ए 4638 केमू स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी बीच आबकारी रोड से गांधी चौक पर टैक्सी जीप पहुंची। उधर कार चालक ने तेजी से वाहन आगे बढाने का प्रयास किया। वहीं जीप चालक ने भी कार से पहले गाड़ी टैक्सी स्टेंड की तरफ घुमाने की कोशिश की। इसी जल्दबाजी में दोनों वाहन भिड़ने से तो बच गए लेकिन चालक आपस में भिड़ गए।
बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया। बीच चौराहा से गाड़ियां हटाने के बजाय चालक मोबाइल से अपने अपने जानने वालों से संपर्क साधने में जुट गए। एक दूसरे पर गलत तरीके से वाहन चलाने का आरोप लगा देख लेने की बात पर उलझे रहे।
इससे चौक पर लंबा जाम लग गया। छोटे बड़े वाहन फंसते चले गए। वाहनों से बच्चों को स्कूल पहुंचाने और कार्यस्थलों को निकल रहे लोग जाम से परेशान हो उठे। उन्होंने आपस में झगड़ने के बजाय वाहन हटाकर जाम खोलने की हिदायत दी। तब जाकर पौना घंटे बाद यातायात सुचार हो सका।
