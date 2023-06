Almora News: खेलते-खेलते पानी की टंकी में डूब गई मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम; दो दिन में दूसरी घटना

Almora News हवालबाग ब्लॉक के ग्राम पहल निवासी हरीश कनवाल की तीन वर्षीय पुत्री रितिका बुधवार की सुबह दूध पीकर घर के पीछे की तरफ आंगन में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक आंगन में बनी पानी छोटी पानी की टंकी में गिर गई। काफी देर में घर वालों को पता चला। आनन-फानन में मासूम को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

खेलते-खेलते पानी की टंकी में डूब गई मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम (फाइल फोटो)

अल्मोड़ा,जागरण संवाददाता। अल्मोड़ा में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एक बार फिर से पानी की टंकी में डूबने से एक मासूम की जान चली गई। ये लागातार दूसरे दिन और दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक मासूम की पानी की टंकी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को डूबने की एक और घटना सामने आई है। अब खेलते-खेलते घर के आंगन में बनी पानी की टंकी में तीन वर्षीय मासूम डूब गई। काफी देर बाद स्वजनों की नजर टैंक पर पड़ी तो वह आनन-फानन में बच्ची को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। बेस अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। खेलते-खेलते पानी की टंकी में गिरी मासूम हवालबाग ब्लॉक के ग्राम पहल निवासी हरीश कनवाल की तीन वर्षीय पुत्री रितिका बुधवार की सुबह दूध पीकर घर के पीछे की तरफ आंगन में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह अचानक आंगन में बनी पानी छोटी पानी की टंकी में गिर गई। स्वजन घर के आगे की तरफ के आंगन में थे, इसलिए उसके पानी में गिरने का किसी को भी पता नहीं चल सका। काफी देर बाद जब पानी चेक करने स्वजन टंकी में गए तो उसके अंदर रितिका डूबी हुई थी। उपचार के दौरान तोड़ा दम रितिका को पानी की टंकी में देख स्वजनों के होश उड़ गए। स्वजन बच्ची को लेकर बेस अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में बच्ची को भर्ती किया गया। काफी देर तक बच्ची का उपचार किया गया। उपचार के दौरान दोपहर बाद मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से गांव में मातम पसर गया। स्वजनों के रो-रोकर बुरे हाल रहे।

