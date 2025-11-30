Language
    Almora: स्कूल से लौट रहे छात्र के सिर पर कड़े से वार, दो पर केस

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    अल्मोड़ा में स्कूल से लौट रहे एक छात्र के सिर पर कड़े से हमला किया गया। छात्र घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

    पीड़ित के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। मुख्यालय स्थित एक स्कूल से लौट रहे छात्र पर दो युवकों ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

    आफिसर कालोनी निवासी गिरीश चंद्र पाटनी ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि उनका पुत्र मुख्यालय के एक स्कूल में पड़ता है। बताया कि शनिवार को जब उनका पुत्र स्कूल से घर लौट रहा था, तो नंदा देवी मंदिर से नीचे बावन सीढ़ी के समीप रास्ते पर दो युवकों ने उनके पुत्र के साथ गाली गलौज की। जान से मारने की धमकी भी दी।

    पीड़ित के पिता ने कहा कि आरोपित कृष्णा पवार और उसके दोस्त अमित रावत ने हाथ में पहने हुए कड़े से उनके पुत्र के सिर पर पर कई वार किए। जिससे उनका पुत्र जख्मी हो गया। उनके पुत्र के सर पर करीब सात से आठ टांके लगे हैं। पीड़ित के पिता ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

    कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कृष्णा पवार और अमित रावत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।