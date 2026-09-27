आपको भी महसूस हो रहे ये तीन लक्षण तो बंद करें हेडफोन का इस्तेमाल, कानों के लिए खतरा... टिनिटस के मरीज बढ़े

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। मोबाइल फोन आज जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। युवा और किशोर मोबाइल पर लंबे समय तक हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर अब कानों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बेस अस्पताल के ईएनटी विभाग में रोजाना टिनिटस की समस्या से पीड़ित छह से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

लक्षण कान में घंटी या सीटी बजने जैसी आवाज सुनाई देना।

कान में भिनभिनाने या गरजने जैसी आवाज महसूस होना।

बिना किसी बाहरी स्रोत के लगातार या रुक-रुककर आवाज सुनाई देना। बचाव तेज आवाज के संपर्क में आने से बचें।

हेडफोन का इस्तेमाल सीमित करें और आवाज कम रखें।

मोबाइल पर बातचीत के दौरान स्पीकर या हैंड्स-फ्री का प्रयोग करें।

नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं।