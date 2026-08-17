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रानीखेत में पर्यावरण मित्रों के मुंशी को थप्पड़ मारने पर भड़का वाल्मीकि समाज, विरोध में गांधी चौक पर किया हंगामा

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:06 PM (IST)

रानीखेत में पर्यावरण मित्रों के मुंशी से कथित मारपीट के बाद वाल्मीकि समाज ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आरोपी व्यापारी द्वारा सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े हैं, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है।

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HighLights

  1. रानीखेत में पर्यावरण मित्र मुंशी से मारपीट का आरोप।

  2. वाल्मीकि समाज ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया।

  3. आरोपी व्यापारी से सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े।

जागरण संवाददाता, रानीखेत। कैंट के पर्यावरण मित्रों के मुंशी से कथित मारपीट पर माहौल गरमा गया। वाल्मीकि समाज के लोग सड़क पर उतर आए। गांधी चौक पर हंगाम काट प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए।

मांग उठाई कि नगर की सफाई व्यवस्था में जुटे मुंशी को पीटने वाले व्यापारी को मौके पर बुलाया जाए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाया कि आरोपित को कोतवाली में बैठा लिया गया है मगर मगर प्रदर्शनकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की जिद पर गांधी चौक तिराहा पर डटे हैं।

शहर में सोमवार की सायं एकाएक बखेड़ा खड़ा हो गया। वाल्मीकि समाज के अनुसार छावनी परिषद के पर्यावरण मित्रों के मुंशी मोहित राजौरिया गांधी चौक से केमू स्टेशन रोड की ओर सफाई कार्य करा रहे थे। सायं चार बजे किसी बात पर व्यवसायी सतीश अग्रवाल और मुंशी मोहित के बीच बहस हो गई। आरोप है कि व्यापारी ने मोहित को थप्पड़ मार दिया। जाति सूचक शब्द बोल अपमानित भी किया।

मामला शांत कराने का प्रयास

इसके बाद मामला शांत कराने का प्रयास चलता रहा। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि आरोपित व्यापारी से माफी मांगने का आग्रह किया गया लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इधर सायं पर्यावरण मित्रों के समर्थन में वाल्मीकि समाज गांधी चौक पर उतर आया।

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आरोपित व्यापारी की गिरफ्तारी और गांधी चौक पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई। माहौल गरमाने की आशंका में पुलिस पहुंची। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास कर कोतवाली में अपनी बात रखने को कहा। मगर वह नहीं माने। उधर पुलिस ने व्यापारी को कोतवाली बुलवा लिया ताकि वहीं वार्ता की जा सके। हंगामा व प्रदर्शन लंबा खिंचने के आसार हैं।