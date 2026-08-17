रानीखेत में पर्यावरण मित्रों के मुंशी को थप्पड़ मारने पर भड़का वाल्मीकि समाज, विरोध में गांधी चौक पर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, रानीखेत। कैंट के पर्यावरण मित्रों के मुंशी से कथित मारपीट पर माहौल गरमा गया। वाल्मीकि समाज के लोग सड़क पर उतर आए। गांधी चौक पर हंगाम काट प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए।

मांग उठाई कि नगर की सफाई व्यवस्था में जुटे मुंशी को पीटने वाले व्यापारी को मौके पर बुलाया जाए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाया कि आरोपित को कोतवाली में बैठा लिया गया है मगर मगर प्रदर्शनकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की जिद पर गांधी चौक तिराहा पर डटे हैं।

शहर में सोमवार की सायं एकाएक बखेड़ा खड़ा हो गया। वाल्मीकि समाज के अनुसार छावनी परिषद के पर्यावरण मित्रों के मुंशी मोहित राजौरिया गांधी चौक से केमू स्टेशन रोड की ओर सफाई कार्य करा रहे थे। सायं चार बजे किसी बात पर व्यवसायी सतीश अग्रवाल और मुंशी मोहित के बीच बहस हो गई। आरोप है कि व्यापारी ने मोहित को थप्पड़ मार दिया। जाति सूचक शब्द बोल अपमानित भी किया।