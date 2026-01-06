रानीखेत डिपो के बेड़े में शामिल हुईं दो नई बसें, देहरादून जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा
रानीखेत बस डिपो को दो नई बसें मिली हैं, जिससे अब कुल बसों की संख्या 28 हो गई है। ये बसें रानीखेत से रामनगर होते हुए देहरादून के लिए संचालित होंगी, जिस ...और पढ़ें
संवाद सत्र, जागरण रानीखेत। रानीखेत बस डिपो यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। डिपो को दो नई बसों की सौगात मिली है। अब डिपो बस बेड़े में कुल 28 बसें हो गई हैं। डिपो प्रशासन के अनुसार दोनों नई बसों का संचालन रानीखेत से रामनगर होते हुए देहरादून के लिए किया जाएगा।
रोडवेज परिवहन निगम का रानीखेत स्थित डिपो जिले का सबसे पुराना डिपो है। कभी यहां से 72 बसों का संचालन किया जाता था। लेकिन समय से यह बेड़ा सिमटता गया। कर्मचारी यूनियनों के साथ ही स्थानीय लोग भी कई बार बस बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की मांग करते आए हैं।
रोडवेज डिपो के एआरएम रमेश रौतेला के अनुसार अभी तक यहां से 26 बसों का संचालन किया जाता था। दो नई बसें आने से लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सकेगी। यहीं नहीं, राज्य सरकार ने टर्मिनल की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा ताड़ीखेत में कार्यशाला का निर्माण कार्य चल रहा है।
