रानीखेत डिपो के बेड़े में शामिल हुईं दो नई बसें, देहरादून जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा

संवाद सत्र, जागरण रानीखेत। रानीखेत बस डिपो यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। डिपो को दो नई बसों की सौगात मिली है। अब डिपो बस बेड़े में कुल 28 बसें हो गई हैं। डिपो प्रशासन के अनुसार दोनों नई बसों का संचालन रानीखेत से रामनगर होते हुए देहरादून के लिए किया जाएगा।

रोडवेज परिवहन निगम का रानीखेत स्थित डिपो जिले का सबसे पुराना डिपो है। कभी यहां से 72 बसों का संचालन किया जाता था। लेकिन समय से यह बेड़ा सिमटता गया। कर्मचारी यूनियनों के साथ ही स्थानीय लोग भी कई बार बस बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की मांग करते आए हैं।