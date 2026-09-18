निठारी कांड से बरी सुरेंद्र कोली की आत्महत्या, खोखा मालिक पर उकसाने का आरोप, कानूनी कार्रवाई की तैयारी

जागरण संवाददाता, रानीखेत। बहुचर्चित निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त करार दिए जाने और रिहाई के बाद हरिद्वार में चाय समोसे का खोखा चला रहे सुरेंद्र कोली के मददगार कानूनी कार्रवाई के लिए विधिक राय ले रहे हैं।

आरोप है कि वहां के एक प्रभावशाली खोखा स्वामी ने माहभर में ही किराया 25 से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था। उस पर एडवांस भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी से तंग आकर सुरेंद्र कोली ने जिंदगी खत्म कर ली।

इस मामले में खोखा स्वामी पर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वह अपनी व्यथा फोन पर साझा किया करता था। उसे हिम्मत से काम लेने का सुझाव भी दिया गया था। इसके बावजूद उसने आत्मघाती कदम क्यों उठा लिया, उसके हितचिंतक हैरान परेशान हैं। बेशक सुरेंद्र कोली रिहा हो चुका था, मगर न्याय मिलने से पहले ही बीवी बच्चों के छोड़ जाने और गांव में बेटे के रिहा होने की उम्मीद बांधे मां कुंती देवी से न मिलने का गम भुला नहीं पा रहा था।

गिरफ्तारी के बाद उससे जेल में मिलने पहुंचे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत उसे हिम्मत बंधाते रहे। भरोसा दिलाते रहे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उसे न्याय जरूर मिलेगा। हुआ भी यही। बीते वर्ष उसे उच्च्तम न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया। वहीं मंगरूखाल के पूर्व प्रधान जाेगा सिंह ने बताया कि सुरेंद्र कोली कहता रहा कि बड़े लोगों ने उसे बलि का बकरा बना दिया। उसे कभी अपना पक्ष रखने ही नहीं देते थे।

निठारी कांड का बड़ा दोषी उसे ही बना दिया गया। बहरहाल, नारायण सिंह रावत व जोगा सिंह जैसे हितचिंतकों ने उसे रिहाई के बाद भी साथ नहीं छोड़ा। उसे हौसला देते रहे। उसे समझाया कि वह अच्छा कुशल कारीगर है।