अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक चुनावः कांग्रेस के मैदान छोड़ने से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध भाजपा का कब्जा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोनों पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण अध्यक्ष पद पर मिनी लटवाल और उपाध्यक्ष पद पर भावना जोशी निर्विरोध निर्वाचित हुईं।

अब डीसीबी बैंक की कमान मिनी लटवाल के हाथों पर होगी। शनिवार सुबह 10 बजे से माल रोड स्थिति बैंक परिसर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी मिनी लटवाल ने नामांकन कराया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए डा. भावना जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया।