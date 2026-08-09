विधान सभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिनेश कुंजवाल ने छोड़ पार्टी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पांच बार लगातार विधायक रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) का दामन थाम लिया। उनके पास वर्तमान में पद नहीं था। 2002-07 तक वह प्रदेश प्रवक्ता रहे। हरीश रावत सरकार में वह दर्जा मंत्री रहे थे।

जैंती में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने उक्रांद की सदस्यता ग्रहण की। उक्रांद के संस्थापक सदस्य काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस बार उक्रांद की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन के संसाधनों का दोहन किया है। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद प्रदेश में सरकार बनाएगा।

प्रदेश में सरकार बनाएगा उक्रांद उक्रांद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पहाड़ की जनता बदलाव चाहती है। वहीं यूथ उक्रांद के आशुतोष नेगी ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए दोनों दलों को प्रदेश से बाहर करने का समय आ गया है।

उक्रांद में शामिल होने के बाद दिनेश कुंजवाल ने कहा कि उत्तराखंड के सामने आज रोजगार, पलायन और मूलभूत सुविधाओं की गंभीर चुनौतियां हैं। पहाड़ के संसाधनों की लूट के बीच जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बचाने का सवाल है और पहली बार मैं सही मंच पर हूं। उन्होंने पहाड़ी राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की भी पैरवी की।

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