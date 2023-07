Almora News: 70 साल पुराने प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी, पांच कक्षाओं में बस एक टीचर

Almora News उत्तराखंड में एक 70 साल पुराना स्कूल है। ये स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहां पांच कक्षाएं हैं लेकिन शिक्षक मात्र एक। विकासखंड धौलादेवी के प्राथमिक स्कूल चमुवा के अभिभावकों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्हें विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बारे में बताया। इन्होंने जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की मांग की।

70 साल पुराने प्राथमिक स्कूल चमुवा में शिक्षकों की कमी, पांच कक्षाओं में बस एक टीचर

Your browser does not support the audio element.

अल्मोड़ा, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षा का अवसर मिलता है। स्कूलों की डगर कठिन है, लेकिन फिर भी बच्चे हिम्मत नहीं हारते। बच्चों की शिक्षित होने की ललक के आगे शिक्षकों की कमी एक समस्या बनती जा रही है। अब अल्मोड़ा के एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी है। खास बात ये है कि ये स्कूल 70 साल पुराना है। विकासखंड धौलादेवी के प्राथमिक स्कूल चमुवा के अभिभावकों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्हें विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बारे में बताया। अभिभावकों ने जल्द से जल्द विद्यालय में कम से कम एक और शिक्षक की नियुक्ति किए जाने की मांग उठाई। शिष्टमंडल ने डीईओ को बताया कि स्कूल में एक मात्र शिक्षक के होने से बच्चों को शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पांच कक्षाएं और एक ही शिक्षक शिष्टमंडल ने वार्ता के दौरान डीईओ को बताया कि इस विद्यालय में वर्तमान में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। पांच कक्षाएं और एक ही शिक्षक के होने से तमात व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कभी-कभार आवश्यक कार्यवश शिक्षक के अवकाश में जाने पर विद्यार्थियों की समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों की नियमित स्कूली पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना ने खंड शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक स्कूल चमुवा में शिक्षक की व्यवस्था करने के आदेश दिए। ये लोग रहे मौजूद ग्राम पंचायत चमुवा की प्रधान पूजा कार्की की अगुआई में मिले शिष्टमंडल में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष ललिता कार्की, सामाजिक कार्यकर्ता, हीरा सिंह , दीवान सिंह कार्की, प्रताप सिंह कार्की, नंदन सिंह , हरीश सिंह , नंदन सिंह कार्की, पूरन सिंह, राजन सिंह व रेखा कार्की शामिल मौजूद रहे।

Edited By: Swati Singh