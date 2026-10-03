वीकेंड पर जागेश्वर धाम में उमड़ा जनसैलाब, दण्डेश्वर तक लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। वीकेंड पर प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में शनिवार को पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर में पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ ही जागेश्वर क्षेत्र में वाहनों का दबाव भी बढ़ गया, जिससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई।

श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में भी लगा समय

सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी वाहनों और अन्य साधनों से जागेश्वर पहुंचे। मंदिर परिसर के आसपास पार्किंग स्थल भरने के बाद सड़क किनारे भी वाहन खड़े होने लगे।